BSO Pindakaas trapt af met kindercarnaval

GROENLO – Prins Sten (Wolberink) en Prinses Nikki (Nekkers) zijn donderdag 23 februari aan het eind van de middag gekozen tot het vijfde Prinsenpaar van BSO Pindakaas. De onthulling vond plaats in Cultureel Centrum De Bron in het bijzijn van Jonkheer Pelle en Jonkvrouw Pien van de Tönnekes. Alle kinderen kregen een onderscheiding van de Prins en Prinses.

Deze middag waren er optredens van BSO kinderen en hun leiding. Aan het eind van het carnavalsfeest was er chips en popcorn.

Morgen (lees vrijdag) begint de carnaval op de basisscholen. Prins Harrie en adjudant René zullen deze ochtend een bezoek brengen aan de scholen.

