Buurtbewoners openen plein

GROENLO – Buurtbewoners van het nieuw ingerichte plein, tussen de Emmasingel, Van Speijckstraat, Karel Doormanstraat en Evertsenstraat, hebben donderdag 31 maart door middel van het planten van bloemen hun plein officieel geopend.

Wethouder Vincent van Uem van gemeente Oost Gelre is blij dat het plein een goede samenwerking is tussen de buurtbewoners, Hacron en gemeente Oost Gelre.

Eind 2015 hebben buurtbewoners samen met gemeente Oost Gelre, infrabedrijf Hommelink en Hacron Groen de herinrichting opgestart van de twee voormalige plantsoenen. Van twee plantsoenen is één buurtplein gemaakt. Het ontwerp van het buurtplein is gebaseerd op de wensen die de bewoners kenbaar hebben gemaakt in afstemming met ontwerpster Joyce Schieven en via een vragenlijst.

Ron Wassink van de Hacron gaf aan dat het plein nog niet helemaal af is, maar dat dit in de loop van de tijd wordt gerealiseerd. Ook overhandigde hij van de gemeente Oost Gelre een knikkerkuiltje. Enkele kinderen kregen zakjes met knikkers.

Buurtbewoner Christof Elsinghorst (adjudant van de Knunnekes) ging met een bak bier rond om het nieuwe plein op z’n Grols nat te maken.

[vsw id=”7y3wGTZ1fOY” source=”youtube” width=”320″ height=”200″ autoplay=”no”]

Foto: Marcel Houwer Foto: Marcel Houwer Foto: Marcel Houwer