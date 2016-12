GROENLO – De werkzaamheden in en rondom de toren van de Calixtusbasiliek in Groenlo zijn op film vast gelegd door medewerkers van Omroep Gelderland. Deze opnames zijn terug te zien in het programma ‘Trots op Gelderland’.

De uitzending is op woensdag 9 maart om 18.20 uur, daarna wordt het elk uur herhaald. Na de uitzending is het programma ook te zien op www.gld.nl.