Carnavalskledingbeurs Terug van weggeweest

GROENLO – Met het verdwijnen 5 jaar geleden van Speelotheek Harlekijn uit Groenlo, is ook de jaarlijkse carnavalskledingbeurs verdwenen. Dit vinden we een groot gemis voor Groenlo en omstreken, daar de carnaval hier erg leeft! Daarom hebben wij, een aantal oud vrijwilligsters van de speelotheek, samen met de jeugdcommissie der Knunnekes, het idee opgepakt deze beurs nieuw leven in te blazen.

Het principe van de beurs is hetzelfde gebleven. Wij verkopen de kleding en/of accessoires, die U bij ons inlevert.

Inleverdatum; Vrijdag 27 januari 2017 tussen 18.30 U en 21.00 U Verkoopdatum; Zaterdag 28 januari 2017 tussen 11.00 uur en 15.00 uur.

De beurs gaat plaats vinden bij Cultureel Centrum de Bron te Groenlo De opbrengst van de kleding, en de niet verkochte kleding kunnen na de beurs weer opgehaald worden vanaf 16.30 uur. Hou er rekening mee, met het bepalen van de verkoopprijs, dat 20% van het bedrag voor de organisatie is. Na aftrek van de gemaakte kosten gaat de opbrengst van de beurs naar de organisatie van het kindercarnaval in Groenlo.

Wij denken dat er veel kleding ligt te verstoffen op zolder, dus grijp je kans om deze te proberen te verkopen. Tevens is het een kans om voor een prikkie een nieuwe outfit te scoren voor het komende carnaval!

P.s. er kan op de beurs niet gepind worden, alleen contant betalen!