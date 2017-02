Carnavalsoptocht Groenlo rechtstreeks op tv

GROENLO – De vrijwilligers van ZSOM Omroep Groenlo en hun collega’s van TV Slingeland in Winterswijk gaan samen op zondag 26 februari de carnavalsoptocht van Groenlo van 14.00 tot 16.00 uur rechtstreeks op televisie brengen.

De ZSOM zet daarvoor zijn regiewagen met vier camera’s in. Via een studio-tot-studio-verbinding gaat het opgenomen signaal van Groenlo naar de studio van TV Slingeland en vandaar naar de zender. Daardoor is ontvangst van het rechtstreekse verslag van de Groenlose carnavalsoptocht op tv mogelijk in bijna 120.000 huishoudens in de hele Achterhoek, onder meer via KPN 569.

ZSOM en TV Slingeland werkten al eerder in grote projecten samen, zoals bij de corso’s van Winterswijk en Lichtenvoorde. Ook wordt ten behoeve van de actualiteit al regelmatig beeldmateriaal uitgewisseld. In de komende periode wordt de samenwerking geïntensiveerd, waardoor nog meer grote evenementen in met name de Oost-Achterhoek rechtstreeks op televisie kan worden gebracht. De besturen van beide omroeporganisaties hebben daartoe een intentieverklaring ondertekend.

Van deze samenwerking kunnen ook drie andere omroepen profiteren die met RTV Slingeland samenwerking. Dat zijn AFM in Aalten, Ideaal in Zelhem en AchterhoekFM in Lochem.

