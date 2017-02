Carnavalsprogramma De Knunnekes

GROENLO – Op 24 februari begint het Kleutercarnaval in Groenlo. Leden van carnavals vereniging De Knunnekes uit Groenlo bezoeken dan deze dag de groepen 1 t/m 4 op de Grolse basisscholen.

Zaterdag 25 februari vindt de Kinderoptocht in Groenlo plaats. Vanaf 13:15 uur vertrekt vanaf de Ni’je Veste locatie Wheme de optocht. Daarna Jeugdcarnaval bij City Lido in de Theaterzaal met een spectaculaire onthulling van de nieuwe jeugdprins en adjudant.

Om 17:30 uur is er een Carnavalsmis in Groenlo. In de Basiliek minor wordt deze mis georganiseerd door carnavals vereniging De Knunnekes.

Om 21:00 uur is er bij café Kras het jongerencarnaval. Tevens wordt deze avond de nieuwe Jonkheer en Jonkvrouw onthuld.

Zondag 26 februari begint het carnaval om 13:55 uur met de sleuteloverdracht op het bordes van het Stadhuis. Om 13:45 uur start de Carnavals optocht in Groenlo. Vanaf 16:00 uur receptie Prins en Adjudant in City Lido met onder andere het Dweilorkest. ’s Avonds rondgang van de Knunnekes langs de diverse horeca in Groenlo.

Maandag is de Grolse morgen in City Lido. Vanaf 10:00 uur prijsuitreiking van de optocht. Vanaf 13:11 uur Rosenmontag, dweilen in de binnenstad. Om 20:15 uur maken de Knunnekes een rondgang door de binnenstad.

Dinsdag 28 februari is het vanaf 13:20 uur Tulpendinsdag dweilen. Vanaf 14:30 uur begint het Tweede Jeugdcarnaval in City Lido met onthulling Seniorenprins en Adjudant. Vanaf 23:30 uur sluiting carnaval. De burgemeester krijgt de sleutel terug. Dit vindt plaats rond middernacht op het bordes van het Stadhuis.

Woensdag 1 maart is er voor de ‘Die Hards’ weer verse vis in City Lido.

