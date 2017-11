CDA-fractievergadering overvallen door verontruste inwoners megastallen

X 1025

ZIEUWENT – De CDA-fractie was dinsdagavond 15 november tijdens een fractievergadering bij Het Witte Paard in Zieuwent overvallen met de komst van een honderd verontruste ‘boeren en burgers’ uit Zieuwent, Harreveld en Mariënvelde. Zij kwamen verhaal halen bij CDA: waarom de lokale Christen Democraten het onderwerp over de komst van twee megastallen in ’t Silder weigerden om het op de politieke agenda te zetten. En waarom het CDA niet meeging met de motie van coalitiegenoot OOG om de raad over de kwestie te laten beslissen. “Is dit een uitvlucht om het niet meer bespreekbaar te maken? Onze komst nú, van boeren en burgers, geeft toch aan dat er wat leeft.”, zei Nico Domhof woordvoerder van de buurt

De inwoners van Zieuwent, Harreveld en Mariënvelde maken zich zorgen om hun gezondheid en de naar schoolgaande jeugd. Aan de Schurinkweg en de Kroosdijk midden in wat men noemt: HaZiMa, komen twee megastallen. Het gaat om een bedrijf met 240.000 vleeskuikens en een varkenshouderij met 12.000 fokvarkens. Behalve hun zorgen over fijnstof, gezondheid en de toename van groot vracht- en landbouwverkeer op de smalle landwegen, die beide bedrijven van intensieve veehouderij met zich meebrengen, kunnen de bestaande familiebedrijven in de veehouderij door de komst van deze megabedrijven niet meer uitbreiden. Het zet de sector in Oost Gelre op slot.

Straks naar de stembus

De traditioneel CDA-stemmende inwoners in deze agrarische dorpen, vroegen om een duidelijk standpunt, maar kregen die niet. De sfeer verhardde: “Geef uw kiezers voor maart 2018 duidelijkheid! Het CDA zit met zeven mensen in de raad. Het voordeel van onze democratie is: niemand weet hoeveel dat er zijn na de verkiezingen. Jullie bepalen nu wat er met ons gebeurt. Wij hier, bepalen wat er na de verkiezingen met het CDA gebeurt. Visies veranderen in de loop van de tijd.” Een andere inspreker in de zaal: “Wij staan hier voor de Achterhoek zodat deze niet verkwanseld wordt aan industriële agrarische bedrijven. Oost Gelre is de enige gemeente in Nederland waar het nog wel kan?”

Geen antwoord: de politieke afweging

Er is een overeenkomst dat berust op een overgangsrecht gesloten tussen de gemeente Oost Gelre en de twee agrarische ondernemers die een jaar geleden nog eens bevestigd zijn, haalde Domhof aan. “Is dat een recht voor maand, een jaar of duurt dat overgangsrecht eeuwig? Waarom is het CDA bang om het standpunt bij de besluitvorming van tien jaar geleden te herzien?” Maar een antwoord of enige steun daarop bleef uit. Het argument dat de onlangs aangetreden nieuwe fractievoorzitter Niek Bragt naar voren bracht is de politiek de wetgeving niet zomaar opzij kan zetten. “Er zullen schadeclaims uit voortkomen die we niet kunnen overzien.” Uit de zaal: “Er zullen veranderingen moeten komen en landelijk zijn die er al. De provincie Gelderland heeft de megastallen afgeschaft en in Oost Gelre mag alles doorgaan?”

Gezondheidsonderzoek terwijl de weg was afgesloten

Het CDA ziet alleen een mogelijkheid te ontsnappen aan de afspraken in de overkomst wanneer het gezondheidsonderzoek uitwijst dat er risico’s voor de volksgezondheid zijn. Maar wat de inwoners van HaZiMa verontrust is dat men opnieuw bakzeil haalt. De metingen daarvoor zijn op het moment gebeurd toen de afslag naar Harreveld afgesloten was vanwege de wegwerkzaamheden aan de N18. Bragt beloofde dit gegeven voor te leggen aan het college. Voorts is het CDA van plan ‘de regels gedurende de wedstrijd niet te veranderen’. Een verontwaardigde agrariër. “Ik ben agrarisch ondernemer en de overheid doet niets anders dan de regels veranderen.” De felle discussie werd beëindigd met een oproep van het CDA: “geef ons argumenten, dan zijn wij geholpen om zorgvuldig en gefundeerd de plannen voor deze megastallen af te keuren”, zei CDA’er Walter Leemreize. Maar dat gaf de menigte in de zaal nog geen vertrouwen. Nico Domhof direct na afloop: “Een antwoord geven ze niet, maar ik denk wel dat ze in de gaten hebben dat ze met hun beslissing rekening met ons houden moeten. In Zieuwent waren er honderd mensen, bij de andere open fractievergaderingen van het CDA slechts één tot maximaal vijftien belangstellenden.”