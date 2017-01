CdK Cornielje op werkbezoek in Oost Gelre

Bezoek aan ATAG Verwarming onderdeel van programma

OOST GELRE – A.s. donderdag, 2 februari, brengt de heer Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning van de provincie Gelderland, een werkbezoek aan Oost Gelre. Naast een gesprek met het college van B&W en met de gemeenteraad brengt hij ook een bezoek aan ATAG Verwarming in Lichtenvoorde. Een toonaangevend en innovatief bedrijf dat grote verantwoordelijkheid neemt voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

ATAG werkt al 15 jaar samen met het voormalige SW bedrijf Hameland, nu via de SDOA (Sociale Dienst Oost Achterhoek) en het Werkgevers Service Punt Achterhoek. Die samenwerking is destijds gestart met een opdracht van ATAG aan Hameland. ATAG heeft toen eigen medewerkers bij Hameland laten invliegen om te helpen met het opzetten van een geschikte productielijn.Vervolgens is deze gehele productielijn, inclusief de SW-medewerkers overgeheveld naar ATAG. Ze zijn als groep gedetacheerd vanuit Hameland naar ATAG. Intussen loopt dit al ruim 13 jaar naar volle tevredenheid. Permanent werken er ca. 25 medewerkers met een SW-indicatie. Deze groep groeit langzaam maar gestaag en indien daar een capaciteitsvraag ontstaat, is de SW-doelgroep ook ‘preferred supplier’. Daarnaast zijn er in de afgelopen 1-2 jaar 14 werkzoekenden gestart die tot aan dat moment een bijstandsuitkering ontvingen van de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA).

Raadsbijeenkomst

Na afloop van het bezoek aan ATAG gaat de heer Cornielje naar het stadhuis in Groenlo voor een ontmoeting met de gemeenteraad. Deze bijeenkomst in de raadzaal is voor het publiek toegankelijk en begint om 16.00 uur. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere Sterk Bestuur, burgerinitiatieven en lokale democratie en de relatie provincie-gemeente.