Classic WM zoekt projectleden voor concert in Oude Calixtus

GROENLO – Het regionale, gemengd koor Classic WM zoekt voor zijn operaconcerten op zaterdagavond 4 en zondagmiddag 5 november in de Oude Calixtus-kerk te Groenlo enthousiaste zangliefhebbers, die op projectbasis mee willen werken. Bijzonder welkom zijn eerste sopranen, tenoren en baritons. Vorig jaar was Classic WM daar al een keer te gast en de accommodatie is zeer goed bevallen. Muzikaal leider is Emile Engel uit Lichtenvoorde.

Het wordt een concert met een bijzondere opzet. De fragmenten uit diverse opera’s worden dit keer niet alleen statisch als koor gebracht. Naast zang en vertellingen zijn er nl. eveneens spelmomenten. Classic WM-lid Johan Kersjes uit Lichtenvoorde is verteller en kruipt in de huid van verschillende componisten, van wie de werken worden gezongen, zoals Verdi en Mascagni.

Choreografe Marianne Veldkamp-Vieberink uit Aalten is al energiek bezig met het ensceneren van enkele onderdelen. Zij neemt de regie voor haar rekening. Algehele muzikale leiding heeft dirigent Emile Engel uit Lichtenvoorde. Pianist Evert-Jan de Groot uit Utrecht zal de zang begeleiden.

Zangers en zangeressen uit de hele regio, die geïnteresseerd zijn in opera en op maandagavond beschikbaar zijn om te repeteren in De Klephoorn, Laan van Hilbelink 6 te Winterswijk, zijn van harte welkom. De kosten zijn € 10.= per maand. Mocht men na het concert graag bij het koor willen blijven zingen, dan kan men uiteraard lid worden. Info en opgave bij bestuurslid Kitty te Moller uit Lichtenvoorde, email: temollerkitty@gmail.com en meer info website classicwm.nl