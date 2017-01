Concert levert 300 euro op voor het goede doel

GROENLO – Minou Pasman zong zondagmiddag 22 januari samen met haar zus Inge voor het goede doel. Ze gaven voor de eerste keer een mini concert voor publiek, met de naam M-Hour, in De Bron in Groenlo. De opbrengst is voor Kanjers voor Kanjers.

Minou speelde op de piano en werd soms begeleid door haar zus Inge. Ook broer Thijs begeleidde zijn zussen op de piano. “Thijs kan nog maar twee weken piano spelen”, vertelde Inge aan de ongeveer honderd belangstellenden in De Bron. De zussen begeleidden Thijs op de Fagot en speelden de titelsong van Pirates of the Caribbean, maar ook een nummer als Jolene van Dolly Parton passeerde de revue. Ook speelden de zussen gitaar.

Tevens werden de zussen deze middag bijgestaan door leden van dansstudio Jesz bij het nummer van Anna Kendrick – Cups (When I’m Gone). De meiden van dansstudio Jesz gaven ook een dans optreden.

Na het laatste nummer (ongeveer 15 liedjes) kreeg Minou een staande ovatie vanuit de zaal. Het concert heeft 300 euro opgeleverd en gaat naar Kanjers voor Kanjers.