Concert Orkest van de Koninklijke Luchtmacht in Groenlo

X 270

GROENLO – Op zaterdagavond 13 mei a.s. zal het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht (bekend van o.a. bevrijdingspop) een concert geven in Sportpark “Den Elshof” in Groenlo! Dit i.v.m. het 90-jarig jubileum van de Muziekvereniging Groenlo.

Het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht heeft maar liefst 41 blazers en een ritmesectie van 7 personen! Het zijn stuk voor stuk topmusici die symfonische popmuziek spelen met een krachtige groove en een vette beat. Bekende nummers ) zoals de Earth Song van Michael Jackson en de soundtrack van Star Wars) worden in een nieuw jasje gestoken door verrassende samenwerkingen met dj’s, muzikanten en vocalisten.

Een fantastische lichtshow en beelden op een grote led wall zorgen voor een spectaculair decor. Het thema van dit concert is “Space”.

Voor alle Grollenaren is dit een unieke kans om een concert van dit fantastische orkest mee te maken in hun eigen, prachtige Grol.

Het concert vindt plaats bij Sportpark “Den Elshof” in Groenlo en begint om 20.00 uur. (Zaal open om 19.30 uur).

Kaarten zijn voor slechts € 10,00 te koop bij Antonius Slijterij & Proeflokaal, Sportpark “Den Elshof” en via de mail van de muziekvereniging Groenlo: jubileum@muziekvereniginggroenlo.nl