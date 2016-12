Coöperatie Zonnig Zieuwent is opgericht

ZIEUWENT – Op 18 maart is op het kantoor van Keistad Notarissen te Lichtenvoorde de Coöperatie Zonnig Zieuwent UA officieel opgericht. Het volledige bestuur was hierbij aanwezig. Na een uitgebreide toelichting door notaris Bas Schipper werden de handtekeningen onder de oprichtingsakte gezet.



Aanbesteding

Op 31 januari 2016 is het uitvraag document voor de installatie op het dak van Pluimveebedrijf Schieven aangeboden aan de 4 geselecteerde installatiebedrijven te weten: Solar Sell, Tenten Solar, Wassink Installatie en Wopereis Solar. Op 5 februari heeft er een schouwing plaatsgevonden bij Pluimveebedrijf Schieven waarbij alle 4 installateurs aanwezig waren. Op 29 februari waren alle 4 aanbiedingsplannen binnen en heeft de selectiecommissie zich hier grondig in verdiept. Op 9 maart hebben alle bedrijven een toelichting gegeven op de aanbiedingsplannen en vragen beantwoord van de selectiecommissie.

Vandaag maken wij bekend dat Wopereis Solar & installatietechniek BV uit Doetinchem de potentieel meest geschikte partner is voor Zonnig Zieuwent. We gaan met hen dan ook als eerste het gunningsgesprek aan.

Meer informatie over Wopereis Solar kunt u vinden op de website: www.wopereis-solar.nl

Alles is erop gericht om begin mei 2016 de zonnepanelen te plaatsen.

Met de installatie op het dak van Pluimveebedrijf Schieven zijn we op dit moment het grootste postcoderoos initiatief in de regio met een minimale opbrengst van 1450 MWh op te wekken in 15 jaar.