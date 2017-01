De culturele verhuizing – een nieuw sociaal cultureel centrum in Groenlo

GROENLO – In september 2017 opent een nieuw Sociaal Cultureel Centrum in het hart van Groenlo haar deuren. Het zal straks de centrale ontmoetingsplek zijn in de binnenstad van Groenlo. Maar wat wordt nu de naam van dat nieuwe multifunctionele gebouw?

Een korte voorgeschiedenis:

Een voormalig kerkgebouw aan de Buitenschans in Groenlo werd in 2000 omgedoopt tot Cultureel Cen-trum. Het is en blijft echter een oud gebouw dat niet meer voldoet aan de hedendaagse eisen. De hoog-ste tijd derhalve voor een nieuw multifunctioneel gebouw in de binnenstad van Groenlo. De gemeente Oost Gelre hecht veel waarde aan het Programma Stad Groenlo, met als belangrijk speerpunt de leeg-stand in de binnenstad. In de omgeving van de Mattelierstraat was het leegstaande Hamelandgebouw met voormalige drukkerij een doorn in het oog. Derhalve wil de gemeente zoveel mogelijk van buiten naar binnen de gracht proberen te halen. In hun ogen past ook de gewijzigde visie van De Bron perfect binnen het Programma Stad Groenlo. De gemeenteraad heeft uiteindelijk in september 2015 ingestemd om te investeren in de verbouwing van het Hamelandgebouw aan de Mattelierstraat.

In september 2017 hopen het bestuur en de directie van de Stichting Cultureel Centrum de Bron het nieuwe multifunctionele gebouw te kunnen openen. Het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum is primair bedoeld voor de verenigingen uit Groenlo en omgeving die een locatie nodig hebben om te repeteren, vergaderen en een concert of voorstelling te kunnen geven. Dat geldt voor de huidige verenigingen en organisaties maar ook nieuwe zijn van harte welkom. In het nieuwe gebouw komen o.a. een kleinschalig theater, een filmhuis, een creatieve werkplaats voor alle leeftijden (o.a. voor Prikkelz), een continue kunstexpositie, vergaderruimtes met alle audiovisuele voorzieningen voor organisaties, verenigingen en bedrijven etc. maar bovenal een ontmoetingsplek voor mensen uit Groenlo en omgeving. Meer reuring derhalve in de binnenstad van Groenlo vanaf september 2017. Het kan niet anders of u kijkt er naar uit.

De visiewijziging van het bestuur en de directie (van een cultureel centrum naar een sociaal cultureel centrum, beter gezegd een centrale ontmoetingsplek), maar ook een nieuw gebouw, een nieuwe start, de nieuwe activiteiten etcetera, hebben het bestuur en de directie doen besluiten om af te stappen van de naam De Bron. De gekozen projectnaam is de Mattelier maar dat wil nog niet zeggen dat dat ook de naam van het nieuwe gebouw gaat worden. Het bestuur van de Bron gaat voor het kiezen van een nieuwe naam een prijsvraag uitzetten. Het is immers straks een gemeenschapshuis en daarom dient het ook een naam te hebben die door de gemeenschap Groenlo wordt gedragen.

Het bestuur en de directie willen de inwoners van Groenlo en omgeving dan ook heel graag betrekken bij het kiezen van een nieuwe naam voor het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum. Dat gaan we doen door middel van een PRIJSVRAAG. De komende weken geven wij iedereen ruimschoots de tijd om een mooie naam voor dit prachtige monumentale gebouw te bedenken. Een naam die past bij deze mooie locatie, de doelstelling van het nieuwe centrum en de sociaal culturele activiteiten die er plaatsvinden.

De spelregels:

– De prijsvraag staat open van 15 december 2016 t/m 15 januari 2017

– Per inzender mag slechts één naam ingediend worden

– Jong en oud kan meedoen m.a.w. de prijsvraag is niet leeftijdsgebonden

– Bij voorkeur ontvangen wij een toelichting/uitleg bij de ingediende naam

– Het bestuur en de directie van de Stichting Cultureel Centrum de Bron vormen de selectiecommissie

– De commissieleden mogen zelf geen naam indienen

– Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd

De winnaar ontvangt een CULTUREEL PAKKET voor het seizoen 2017 – 2018 ter waarde van € 200,00 en de prijsuitreiking vindt plaats bij de opening van het nieuwe Sociaal Cultureel Centrum in september 2017.