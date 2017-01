Cursus Tekenen en Schilderen voor kinderen in het lepelatelier

GROENLO – Op vrijdag 27 januari start er in het Lepelatelier in Groenlo weer een nieuwe schilder- en tekencursus voor kinderen. Het doel van de cursus is kennismaken met verschillende materialen zoals houtskool, pastelkrijt, acrylverf of oost indische inkt.

“We gaan bijvoorbeeld heel groot tekenen en heel klein schilderen, we gaan knippen en plakken en we sluiten de cursus af met een les buiten schilderen met aansluitend een picknick. Je leert hoe je diepte kunt maken in een plat vlak, dit doe je onder andere door middel van kleurverschil, overlapping of schaduwen aan te geven.

Ook leer je goed kijken, onder het motto: ‘schilderen wat je ziet en niet wat je weet’. We kunnen allemaal een boom tekenen maar wat maakt nou het verschil tussen bijvoorbeeld een eiken- en een berkenboom? Een kip is een vogel, maar als ik een vogel teken, teken ik geen kip. Goed leren kijken helpt daarbij. Dat goed leren kijken oefenen we door blind te tekenen en naar restvormen te kijken”.

Je krijgt dus opdrachten maar het leuke is dat er niet één oplossing voor die opdrachten is. Iedereen tekent en schildert anders en dat is juist het mooie van kunst. Er is ruimte voor fantasie maar je leert wel hoe je je ideeën zo goed mogelijk op papier kunt krijgen.

Als je van tekenen en schilderen houdt en je wilt er graag meer over leren dan is dit een leuke cursus voor jou.

De cursus bestaat uit 10 lessen en wordt gegeven op vrijdagmiddag van 16.00 uur tot 17.15 uur.

Het Lepelatelier zit aan de Molenweg in Groenlo, te bereiken via de Ziekenhuisstraat, Koksteeg of Lepelstraat. Voor meer informatie: lepelatelier@yahoo.com, 0544-468850.