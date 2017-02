De steken zijn gezet

X 445

GROENLO – Een week voordat het Grolse carnavalsfeest in de Veste losbarst, worden bij de Prins en Adjudant de steken geplaatst. De grote houten steek wordt traditiegetrouw eerst bij de adjudant in de voortuin gezet. “Voordat we een biertje gaan drinken moeten de palen aan het bord zijn bevestigd”, vertelde oud-prins Peter Huisman aan de Prinsen en ere-garde van de Knunnekes en de aanwezige leden van de raad van II. Die palen zaten dus in rap tempo onder het bord. “Ik vind dat ze er zo wel mooi onder zitten”, riep iemand uit de menigte….biertje.

Daarna ging de hele delegatie naar de prins om ook daar een grote houten steek te zetten. Hier hetzelfde verhaal; eerst werken dan drinken.

De grote steek wordt niet alleen geplaatst op een plek die voor een voorbijganger meteen in het oog valt. Het is ook makkelijk voor de Prins en Adjudant om de weg in het donker naar huis terug te vinden. Dat het bord in het donker goed opvalt komt door de verlichting die rondom de steek is gezet. Op het moment dat de stekker in het stopcontact gaat en dan vooral als de lichtjes gaan branden, barst de muziek los met ‘De Knolle oet Grolle’.

KAPSTOK heeft vorige week al gezorgd voor een vlaggenmast in de tuinen van de hoogheden. Daaraan een banner/vlag met of Prins of Adjudant erop en boven op de vlagenmast een buxus met 22 lampjes. Deze lampjes zijn in de verre omtrek te zien en zo is voor de hoogheden het nog makkelijker om de weg naar huis terug te vinden in het donker.

