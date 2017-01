LIEVELDE – Op zondag 5 februari a.s. organiseert de Dialectkring Achterhook en Liemers (www.dialectkring.nl ) een volgende aflevering van “Met dialect op de koffie”.

“Alles Andès”, bestaande uit Wim Jansen uit Dinxperlo, Hans Beernink uit De Heurne en Stef Geurtzen uit Doetinchem, zingt liedjes in dialect en begeleidt zichzelf daarbij op gitaar. De muzikanten spelen deels ook bij ”Bonne Route” en de “Pensionado’s”.

Het optreden komt het best tot zijn recht voor een luisterend publiek dat het dialect in ere wil houden. De muziek wordt afgewisseld met verhalen van Diana Abbink, Maria Stammers, Dik Bartelink en Gerard Uwland.

De bijeenkomst wordt gehouden van 11.00 tot 13.00 uur bij Erve Kots in Lievelde. De entree bedraagt € 7,00 per persoon incl. twee keer koffie of thee. Ook niet-leden van de Dialectkring zijn van harte welkom.