Dichterscollectief over Tante Tilly

GROENLO – Exact vijf maanden nadat ze met hun drieën voor het eerst als dichterscollectief voor het voetlicht traden in Groenlo, brengen Henk Beunk, Joop Koopmanschap en Mark Ebbers daar opnieuw een programma met verhalen, gedichten en gedachten.

Op die zondagmiddag in januari ging het onder de noemer ‘Toeval’, op donderdagavond 22 juni is het programma getiteld ‘Tante Tilly heeft ook altijd iets bijzonders’. De locatie is opnieuw Huijs Basten Asbeck, aan de Nieuwestraat in Groenlo, afhankelijk van het weer binnen in de serre of buiten in de tuin.

Het programma duurt, inclusief een pauze, van 20.00 tot 22.00 uur. Huijs Basten Asbeck is vanaf 19.30 uur geopend tot 23.00 uur. Kaarten voor de poëzieavond kosten 5 euro en zijn te verkrijgen via dichterscollectief@markebbers.nl en (mits er nog plek is) op de avond zelf vanaf 19.30 uur.