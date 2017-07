Ditotheaterweek in het teken van musical Bellen het Beest!

X 140

GROENLO – Ook dit jaar wordt er weer een theaterweek georganiseerd voor kinderen van 7 tot 12 jaar! Tijdens deze creatieve week zullen kinderen werken aan de theatervoorstelling ‘Belle en het Beest.’

Het bestuur en het creatieve team van de Dito Theaterweek is al weken aan de slag met alle voorbereidingen. Op maandag 10 juli start namelijk de vierde editie van deze theaterweek. Tijdens de vier ochtenden zullen kinderen werken aan de musical Belle en het Beest.

Dit jaar valt deze musical mooi samen met de nieuwe verfilming van Belle en het Beest, deze is nu te zien in alle bioscopen. De musical gaat over het klassieke verhaal en de geliefde karakters uit het bekende sprookje van Disney Beauty and the Beast. De musical vertelt het verhaal van Belle. Als Belle gevangen wordt genomen door het Beest in zijn kasteel, raakt zij bevriend met het betoverende personeel en leert zij om verder te kijken dan het angstaanjagende uiterlijk van het Beest. Ondanks haar angsten leert zij hem kennen als de charmante en vriendelijke prins die hij werkelijk is.

Aan dit betoverende sprookje kunnen de kinderen werken tijdens de Dito Theaterweek. Je kunt je opgeven voor toneel, film, techniek, schmink, kleding maken, decor bouw, dans of andere leuke knutselactiviteiten. Tijdens deze dagen probeert de organisatie de kinderen warm te krijgen voor theater.

Lijkt het je leuk om vier ochtenden creatief bezig te zijn, meld je dan aan er is nog plek: ditotheaterweek@outlook.com

De theaterweek is van 10 tot en met 13-7-2017 van 9-12 uur bij Cultureel Centrum de Bron. En noteer de uitvoeringsdatum alvast in je agenda; iedereen is welkom om de musical te komen bewonderen op donderdagochtend 13-7-2017 om 10 uur in Cultureel Centrum de Bron te Groenlo.