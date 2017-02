Donatie opbrengst taxussnoeisel aan KWF Kankerbestrijding

X 649

LIEVELDE – Hacron Groen doneert het bedrag dat zij ontvangen heeft voor het inzamelen van taxussnoeisel aan KWF Kankerbestrijding, afdeling Berkelland.

In opdracht van Gemeente Berkelland onderhoudt Hacron Groen de openbare ruimte in de gemeente. In het najaar van 2016 is het taxussnoeisel ingezameld van verschillende begraafplaatsen in de gemeente. Jong taxussnoeisel bevat een basisgrondstof voor chemotherapie. Elke kubieke meter taxussnoeisel is goed voor 1 chemotherapie. Het taxussnoeisel heeft Hacron Groen aangeleverd aan Stichting ‘Vergroot de Hoop’. Deze stichting zamelt landelijk zoveel mogelijk taxussnoeisel in om de grondstof te kunnen laten verwerken. “Een geweldig initiatief waaraan wij als groenbedrijf graag onze bijdrage leveren”, aldus Richo te Kaat, regio uitvoerder Berkelland bij Hacron Groen.

Voor haar bijdrage aan snoeimateriaal heeft Hacron Groen het bedrag van 435 euro ontvangen. Een cheque ter waarde van dit bedrag is vandaag in ontvangst genomen door de heer Arthur Heister, voorzitter van KWF Kankerbestrijding, afdeling Berkelland. “Een mooie aanvulling op het ingezamelde bedrag tijdens de ‘SamenLoop voor Hoop’, ons wandelevenement voor betrokken deelnemers uit Berkelland en omstreken om geld in te zamelen voor onze Stichting”, aldus de heer Heister.

Ook voor de snoeiperiode in dit jaar willen de heren te Kaat en Heister zich, samen met de Gemeente Berkelland, inzetten om jong taxussnoeisel in te zamelen. Hiervoor zullen zij in het voorjaar de bewoners van de gemeente via de diverse media benaderen over de mogelijkheden van het inzamelen.

Voor meer informatie kunt u mailen naar info@hacrongroen.nl.

