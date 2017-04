Duitse en Nederlandse vrouwen gaan op stap in Groenlo

X 267

Een kijkje over de grens op 11 mei

ACHTERHOEK/BORKEN – Op donderdag 11 mei komen Duitse vrouwen van onder meer het Frauennetzwerk Bocholt naar Groenlo. Ze zijn daar op uitnodiging van enkele Nederlandse vrouwen die betrokken zijn bij het grensoverschrijdend netwerk Frauenbrücke Deutschland-Nederland. Belangstellende vrouwen die hun netwerk willen uitbreiden aan Nederlandse kant zijn natuurlijk ook van harte welkom met de bedoeling samen op stap te gaan in vestingstad Groenlo. ‘Het stadje van vertier’ zoals Grollenaren hun Groenlo graag noemen, heeft te maken met het bourgondisch karakter en brouwgrond van het bekende Grolsch-bier.

Eerst worden de vrouwen om 10.45 uur ontvangen bij BS22 (Beltrumsestraat 22, Groenlo) om daar te horen, hoe Linda Commandeur, Anke Sitter en Joske Elsinghorst met hun ideeënwerkplaats veel dynamiek en nieuwe initiatieven in Groenlo teweeg brachten. BS22 noemen de drie een ‘waarmaakcentrum’. Met andere woorden: ‘laat je droom uitkomen. Het kan! En bij goede ideeën zijn er altijd mensen die aansluiten’.

Wellicht zouden hun ideeën ook aan de andere kant van de grens toegepast kunnen worden en hebben zij ook ‘tolle Träume’ om waar te maken?

Na een Nederlandse broodmaaltijd gaan we onder leiding van gidsen de stad verkennen waarbij kenmerkende, verrassende en historische plekken worden bezocht. De dag wordt op z’n Grols afgesloten. De organisatie van deze dag is in handen van Eveline Zuurbier en Heleen Posthumus, die deel uit maken van de Frauenbrücke Deutschland-Nederland (https://www.facebook.com/frauenbruecke/).

Op 11 mei gaat het erom elkaar op een informatieve en informele manier te ontmoeten in Groenlo.

Deelnamekosten (incl. broodmaaltijd, rondleiding, entrees en een drankje): 15 euro, graag contant te voldoen op de dag zelf.

Aanmelden kan tot 3 mei via volgend e-mail adres: springlevend@trikker.nl.