DVD Bloemencorso Lichtenvoorde 2017 nu verkrijgbaar

Lichtenvoorde – Het is amper een week geleden dat het Bloemencorso door de Lichtenvoordse straten trok. Ook dit jaar heeft ZSOM uit Groenlo de mooiste beelden vastgelegd en gemonteerd tot een prachtige DVD. Deze DVD is vanaf woensdag te koop bij Blokker en in de webshop van de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde.

Deze DVD mag natuurlijk niet ontbreken in de verzameling van de ware corsoliefhebber. Het is bovendien een prachtig en betaalbaar cadeau. Vanaf de optocht in 1987 zijn alle Bloemencorso’s op DVD verkrijgbaar. De DVD is te koop bij Blokker aan de Nieuwmarkt.

Meer informatie vindt u op www.bloemencorso.com