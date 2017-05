Eerste Passe-partout Promotiedag

X 39

GROENLO – Op zaterdag 6 mei wordt de eerste zogenaamde Passe-Partout Promotiedag gehouden. Met de speciale passe-partout in de vorm van een jute zakje met daarin dukaten kan men maar liefst 4 toeristische bezienswaardigheden bezoeken. De deelnemende toeristische bezienswaardigheden zijn:

Stadsboerderij Grolle

Stadsmuseum

Oude Calixtuskerk Slag om Grolle

Calixtusbasiliek (toren beklimmen)

Stoomhoutzagerij

Kerkers onder het stadhuis

Ritje met de Vestingstad Express

Bij al deze toeristische bezienswaardigheden is de passe-partout te koop. Maar ook bij de receptie van Marveld Recreatie en de VVV in de Kevelderstraat. Voor volwassenen kost deze slechts € 5,00 en voor kinderen tot 13 jaar slechts € 2,50. Voor dit kleine bedrag kunt u van Mei tot en met Oktober op avontuur in Groenlo. U hoeft de dukaten niet in één keer op te maken. U kunt het mooi spreiden gedurende het seizoen. Bij aankoop van de passe-partout ontvangt u een mooie plattegrond met alle normale openingstijden van de bezienswaardigheden. Ook diverse galerieën zijn open. Ook de openingstijden van de galerieën staan op de plattegrond vermeld.

Middelpunt

Tijdens de Passe-partout Promotiedag van zaterdag 6 mei staat de Stadsboerderij Grolle centraal. Deze is gevestigd in de Notenboomstraat. Hier is het boerenleven van weleer te zien. Er worden ambachten gedemonstreerd zoals bezem binden en knipmutsen maken. Op de 1e verdieping is een speciale expositie over het boeren leven. Hier kan men ook in het filmzaaltje een mooie film bekijken hierover. Op de begane grond kunt u de film bekijken ‘Van vlas tot linnen’.

In het museum kunt u onder andere een ‘mooie kamer’ zien, een woonkeuken met bedstee, een grote schouw, een weefkamer met 17-eeuws weefgetouw en diverse oude boerenwerktuigen en gereedschappen.

In de potstal is een theeschenkerij ingericht, hier kunt u een kopje koffie, thee of fris nuttigen, eventueel in combinatie met een kontenklopper, de specialiteit van het huis.

Kom dus op zaterdag 6 mei naar het vestingstadje Groenlo en ga op avontuur. Het begint om 10.00 uur en duurt tot aan het eind van de middag.