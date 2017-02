Eerste scholen loopgroep in carnavalsoptocht

X 66

GROENLO – Elk jaar, een paar dagen voor het grote carnavalsfeest in Groenlo, nemen Prins en Adjudant een ‘kijkje in de keuken’ van de loopgroepen en/of wagenbouwers.

De optochtcommissie organiseert jaarlijks deze avonden om te kijken of de wagens en of loopgroepen voldoen aan de gestelde eisen. Zij bekijken onder ander of de wagens niet breder zijn dan 3,5 meter en hoger dan 4,50 meter. De veiligheid van de wagenbouwers staat bij carnavalsvereniging De Knunnekes hoog in het vaandel. Er mag bijvoorbeeld geen alcohol gedronken worden in de optocht.

Dit jaar werden Prins Harrie en Adjudant René ondersteunt door jeugdprins Wes en adjudante Merel. Met de bezoeken willen de hoogheden de deelnemers een ‘hart onder riem steken’ en kunnen ze zien wat voor ‘vlees zij in de kuip’ hebben aanstaande zondag tijdens de grote optocht in de binnenstad van Groenlo.

Zeven nieuwe kindergroepen

“Dit jaar hebben wij zeven nieuwe kindergroepen”, vertelde optochtcommandant Mike Ruikers. De eerste groep bij wie de hoogheden maandagavond een bezoek bracht was ‘De toekomstige Brugbypers’, Dit is de allereerste scholen loopgroep in de geschiedenis van de Knunnekes. Zestien jongens en meisjes uit groep acht van de Watermolenschool. “Wij hopen dat dit andere scholen ook aanspoort om mee te doen”, aldus de optochtcommandant.

Bij de bezoeken bracht de optochtcommissie een hapje en drankje mee voor de (wagen)bouwers. Ook werd er een bezoek gebracht aan ‘Elsje’, ‘Stampot’, ‘Maispotters’ en Slappe helden.

De Knunnekes kunnen ook dit jaar weer rekenen op een grote deelname aan de optocht. De optocht van aanstaande zondag (26 februari) is live te zien op TV, op KPN kanaal 569. De aanvang van de optocht is om 13.45 uur.

