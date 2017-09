Elvira Wolterink naar Centrum in Beweging

X 36

Lichtenvoorde – Na 17 jaar haar eigen praktijk voor oefentherapie Cesar te hebben bestierd, trad Elvira Wolterink per 1 september jl. in dienst bij Centrum in Beweging in Lichtenvoorde, praktijk voor fysiotherapie en Fysio Fit. Zowel Elvira als het management van Centrum in Beweging zijn in hun nopjes over het samenvoegen van kennis en kunde. Het biedt beiden veel positieve perspectieven voor de toekomst.

Professionele klik

De eerste contacten dateren alweer van 4 jaar geleden. Frank Buesink, manueeltherapeut bij Centrum in Beweging, raakte met Elvira per toeval aan de praat. Er was direct al een professionele klik tussen beiden, ook al duurde nog enige tijd voordat van echte samenwerking sprake was.

Vis in het water

Na intensieve gesprekken en het doornemen van mogelijke scenario’s, werd in januari 2017 begonnen met het doorsturen van nieuwe bekkentherapie klanten naar Elvira. Klanten reageerden van begin af aan zeer positief. Elvira: ‘Ik voel me inmiddels als een vis in het water binnen het team van Centrum in Beweging. Tot aan de dag dat de uitbreiding van de oefenruimte bij Centrum in Beweging een feit is, houd ik de praktijk aan op mijn huidige locatie aan de Broekboomstraat. Daarna verhuis ik naar de Centrum in Beweging.’

Waarborgen van kwaliteit

Elvira legt uit dat een van de vele redenen om met Centrum in Beweging in gesprek te gaan, de administratieve rompslomp betreft. Die staat haar steeds meer tegen. Elvira: ‘Ik wil mijn tijd nuttig besteden aan het behandelen van klanten en het waarborgen van kwaliteit. Dat is als kleine zelfstandige bijna niet meer te doen. Bij Centrum in Beweging heb je een professionele backoffice achter je staan, dat zorgt dat meer tijd overblijft voor het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg. Dat is niet alleen goed voor je klanten, maar ook voor het behandelend team.

Bekkentherapie

Saskia Otten van Centrum in Beweging vertelt dat Elvira als bekkenoefentherapeut veel van haar gaat overnemen. Saskia: ‘Langzamerhand wil ik mijn praktijkervaring als bekkentherapeut overdragen aan een nieuwe generatie. Ook wil ik meer tijd besteden aan geriatriefysiotherapie. In Elvira zie ik een professionele kracht die ons complete team in de volle breedte weer sterker maakt.’

Houding en beweging

Oefentherapie Cesar is sterk georiënteerd op het scheppen van gunstige voorwaarden rondom houding en beweging. Op gedragsverandering en fine tuning van bewegingen. De combinatie oefentherapie en fysiotherapie biedt klanten veel voordelen en mag als uniek worden ervaren.

Vertrouwen voor de toekomst

Elvira Wolterink is gecertificeerd bekkenoefentherapeut. Daarnaast geeft ze individuele slaapoefentherapie en verzorgt zij al geruime tijd zwangerschapsbegeleiding in groepsverband. Zowel het team van Centrum in Beweging als Elvira Wolterink kijken vol vertrouwen naar de toekomst. Het biedt beiden nog meer stabiliteit, continuïteit en professionaliteit.