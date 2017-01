Expositie olieverfschilderijen in Stadsboerderij Grolle

GROENLO – Henny Breukers uit Groenlo exposeert met zijn olieverfschilderijen in de maanden januari en februari in de Stadsboerderij Grolle. Zijn passie ligt bij het schilderen van stadsgezichten, zowel in moderne als in realistische vorm. Hij is op zestigjarige leeftijd met schilderen begonnen en is een autodidact. Hij heeft nooit les gehad in het schilderen. Ervaring en ontdekking zijn voor hem de beste leermeester.

Henny heeft zich altijd al geïnteresseerd in kunst, echter heeft hij zich nooit actief met de schilderkunst beziggehouden. Tot hij in 2008 een expositie bezocht, waar enkele schilderijen hem raakten. Hij kreeg de overtuiging en nog meer het gevoel dat hij dit zelf ook op het doek kon creëren. Gaandeweg vond Henny steeds meer plezier in het schilderen, vooral omdat hij het geweldig vindt hoe uiteindelijk een schilderij zich ontwikkelt tot het eindresultaat. Door het lezen van boeken over de schilderkunst heeft hij zich een aantal technieken eigen gemaakt. Zo schildert hij met olieverf op plaatmateriaal, zoals masonite. Goede olieverf is van wezenlijk belang. Vooral oude verf geeft warme, diepe kleuren.

De expositie is zeer bijzonder van karakter en laat de veelzijdigheid van deze schilder zien. Het is nauwelijks te geloven dat Henny pas acht jaar actief is als schilder. Zij schilderijen doen een jarenlange ervaring vermoeden. Voor de Grollenaren zal deze expositie een feest van herkenning zijn. Groenlo en zijn prachtige stadsgezichten hebben Henny geïnspireerd tot een aantal prachtige schilderijen. Een expositie, die u beslist niet mag missen.

De Stadsboerderij Grolle is gedurende de wintermaanden geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 13.00 uur tot 16.30 uur. De entree is 2,00 euro, maar daarvoor krijgt u een kopje koffie, thee of een glaasje fris. Ook inbegrepen is een rondleiding door dit historische pand. Het adres van de Stadsboerderij Grolle is Notenboomstraat 15 in Groenlo. Zie onze website www.stadsboerderijgrolle.nl en u kunt ons vinden op Facebook.