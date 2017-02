Fiets Cross Club Lichtenvoorde zoekt goede accommodatie in Sportboulevard

LICHTENVOORDE – De Fiets Cross Club Lichtenvoorde (FCCL) bestaat al zo’n 34 jaar en traint al jaar en dag op hun fietscrossbaan aan de Bernard ter Haarstraat, naast de Pastoor van Ars basisschool in Lichtenvoorde. De huidige FCCL telt meer dan 100 fietsende leden in alle leeftijdsgebieden. Het ledenaantal is redelijk stabiel ook nadat het BMX-en een Olympische discipline geworden is.

De FCCL wil zijn leden volwaardige trainingen en wedstrijden aanbieden zodat iedereen kan presteren op zijn of haar eigen nivo, maar zeker om een BMX vereniging te zijn waar iedereen het prettig vertoeven vindt. De FCCL en zijn leden moeten echter al jaar en dag uitwijken naar collega verenigingen om wedstrijden te kunnen rijden op een baan die voldoet aan nationale en internationale kwalificaties. De huidige accommodatie voldoet niet aan de eisen die gesteld worden door de UCI en de KNWU om er wedstrijden te organiseren. Ook biedt de ruimte om de huidige accommodatie onvoldoende plek voor toeschouwers.

De inzet van leden en vrijwilligers zorgen ervoor dat de huidige accommodatie nog voldoende uitdaging biedt voor de trainingen en de clubwedstrijden die er georganiseerd worden. Het bestuur van de FCCL is om de genoemde redenen al zo’n jaar of zes met de gemeente in gesprek om te werken naar een accommodatie die gezien mag worden en die voldoet aan huidige eisen.

Het idee van de Sportboulevard Lichtenvoorde is zo’n anderhalf jaar geleden geboren tijdens enthousiaste gesprekken tussen de verschillende verenigingen. Verenigingen die allen op zoek waren en zijn naar passende en volwaardige accommodaties en zeker ook naar samenwerking.

Samen voor een vitaal en bruisend Oost Gelre, daar staat de Sportboulevard voor. 1 + 1 = 3! Verbinden is versterken. Dat is ook de reden voor de FCCL om deel te nemen in de Sportboulevard. “Wij denken dat we door ons te verbinden in de Sportboulevard, samen met de andere verenigingen een grote bijdrage te kunnen leveren aan een vitaal en bruisend Oost Gelre”.