Teeuws wint Bloemencorso Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Met 6450 punten werd corsogroep Teeuws vanmorgen uitgeroepen tot winnaar van het 88e Lichtenvoordse Bloemencorso. Ook de publieksprijs was voor Licht Transport van Teeuws. De figuratieprijs was voor Monty Phyton van Groep van Ons.

Voorzitter Herman ter Haar kijkt vol voldoening terug op een soepel verlopen optocht. “Ik prijs me heel erg gelukkig met de enorme creativiteit van de corsogroepen. We hebben een naam hoog te houden in corsoland en dat hebben we gisteren weer meer dan waar gemaakt.” Ondanks het feit dat Teeuws te laat op het juryterrein aankwam en daardoor niet de 500 bonuspunten kreeg, kregen zij toch de meeste punten van de vakjury. Herman ter Haar: “Licht Transport werd door de vakjury omschreven als een indrukwekkende wagen. De beweging van de lopende persoon die de kar trok was tot in de perfectie uitgewerkt. Mooie kleurencombinaties en juist gebruik van alternatief materiaal maakte de wagen interessant van alle kanten.” Uit handen van burgemeester Annette van Bronsvoort ontving Teeuws ook de Publieksprijs nieuwe stijl. De nieuwe publieksprijs is ontworpen door Paul Wiegers en gemaakt door Glasfusing Achterhoek uit Lichtenvoorde.

Aanmoedingsprijs

De aanmoedigingsprijs is een prijs die de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde kan toekennen aan een corsogroep die zich overduidelijk heeft onderscheiden binnen onze kernwaarden creativiteit, vernieuwingsdrang, saamhorigheid en spektakel. Herman te Haar: “We hebben besloten om deze prijs dit jaar niet toe te kennen aan een corsogroep. We kwamen niet tot een voordracht. Het corso maken we samen. Dat doen we inmiddels ook samen met mensen met een beperking, maar we krijgen ook hulp van nieuwkomers. Mensen die ontheemd zijn door oorlog, geweld of natuurrampen. We hebben besloten om vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid een gebaar te maken en een geldbedrag over te maken naar het Rode Kruis ten behoeve van de wederopbouw van Sint Maarten. Een aanmoediging om het eiland weer op te bouwen!”

Uitslag vakjury grote wagens 2017

1. Teeuws – Licht transport

2. Hooiland – Totems

3. Kwintet – Dwaallicht

4. Marneth – SLoDdErVos

5. 6Kamp – Hare Majesteit

6. Veur Mekare?! – Lama Glama

7. De Lummels – Knietje

8. De Witte Brug – Under control?

9. Boschkempers – Haastig

10. Groep Rensing – De Grasmaaier

11. Lansink Bluiminck -Handle with Care

12. Vedut Nogal – FantasyWire

13. Boschlaan – Prooi

14. Zieuwentseweg -Treehouse

15. Harbers Paul – Burn-out!!!

16. Groep van Ons – Monty Python

17. Van Reedestraat – Zandlopers

18. Geschud(t) – Zondags wark

Publieksprijs – Teeuws

Figuratieprijs – Groep van Ons

Opstapklasse

Plaats Punten Wagen en Groep

1 1950 Opa Boy – Boy Reukers

2 1800 Indy Race – Indy Reukers

Kiezelklasse

Plaats Punten Wagen en Groep

1 1950 Wat een bende! – Sixpack

2 1730 Schildersezel – Kleintje buurt

3 1530 De CUPKID! – De Dinkjes

4 1400 Sammy de zeeschildpad – Familie Bennink

5 1300 Wie is de baas! – Raptor

6 1290 Pompe-lien – Jolien

7 1250 Natuur – Familie Selten

Keiklasse

Plaats Punten Wagen en Groep

1 1780 Haai alarm – Marneth Kids

2 1700 Een kletsende vogel – De Witte brug Kids

3 1630 Hippo-express – Lansink Bluiminck kids

4 1440 Sneeuwstorm – Veur MeKids?!

5 1380 We zijn er bijna – Teeuws Kitz

6 1270 Hond in de pot – Boschkempers Kids

7 1175 Spek-takel – Jeugd Kwintet

8 1170 Zwarte Corso – De Lummeltjes

9 1160 Spooktrein – Rensing Kids



Figuratieprijs – kids: Haaialarm – Marneth Kids

Publieksprijs – kids: Een kletsende vogel – Witte Brug Kids