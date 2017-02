Foto’s: carnaval gestart op Grolse basisscholen

X 338

GROENLO – Vrijdagmorgen 24 februari ging in alle vroegte het scholencarnaval van start. Alle hoogheden, een delegatie van carnavalsvereniging de Knunnekes, de Tönnekes ondersteund door het dweilorkest der Knunnekes namen deel aan deze feestelijke ochtend.

Vanuit startpunt Wissink op de Markt liep de delegatie naar de eerste school, de Ni’jje Veste Wheme. De kinderen op deze school waren al flink warm gedraaid door het bekende duo Sil bril en Sjoel cool. Prins Harrie en en adjudant René kregen, net als op andere scholen, een onderscheiding van de scholen Prins(ses) of adjudant(te).

Op alle scholen stonden Sil bril en Sjoel cool in het voorprogramma. De Knunnekes brachten een bezoek aan ’t Palet, Het Blagenhol, oftewel De Hoeksteen, Ni’je Veste Buitenschans, Watermolenschool en Willibrordusschool

Eerste scholen loopgroep in carnavalsoptocht

