Gaslek na raken hoofdgasleiding

GROENLO – Op vrijdag 17 februari is de brandweer omstreeks tien uur in de morgen uitgerukt voor een gaslek aan de Zwolseweg in Groenlo. Daar wordt een fietspad aangelegd en bij de werkzaamheden is een hoofdgasleiding geraakt. Het gas is goed te horen.

Liander is ter plaatse om het gaslek te repareren maar kan op dit moment nog niets uitrichten. De werkzaamheden zijn stilgelegd.

Ook de OVD van de brandweer en diverse politie-eenheden zijn ter plaatse. Hoelang het incident nog gaat duren is onbekend. De Zwolseweg is geheel afgesloten ook de zandpaden die naar het incident toeleiden zijn afgesloten.

[0] Foto: GinoPress B.V.

