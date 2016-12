Geslaagde en sfeervolle Kerstevent Wentholtpark

LICHTENVOORDE – Ruim 3.000 mensen bezochten zondag de 5e editie van het Kerstevent in het Wentholtpark in Lichtenvoorde. Niet alleen lokale bezoekers, maar mensen uit de hele regio kwamen dit jaar af op dit gratis (en niet commerciële) event, dat inmiddels lijkt uitgegroeid tot een begrip in de regio.

Bezoekers uit de hele regio Achterhoek (en zelfs Twente) kwamen dit jaar weer op dit gratis toegankelijke evenement, georganiseerd door de Stichting Wentholtpark Lichtenvoorde, af. Met een beperkt budget en met medewerking van diverse verenigingen, sponsoren en de inzet van heel veel vrijwilligers is er ook dit jaar weer een sfeervolle dag neergezet. Opa’s, oma’s, ouders met kinderen maar ook jongeren namen de moeite om de sfeer in het park te proeven. Velen combineerden het uitje met een bezoek aan het centrum van Lichtenvoorde, waar die middag koopzondag was.

In de schemer en het donker oogden de honderden waxinelichtjes in potjes schitterend in het nog groene park. Met de klanken van de optredende koren hoorbaar we op de achtergrond wandelden bezoekers langs vuurkorven en midwinterhoorns naar de mooi aangeklede levende kerststal. In de stal voerde toneelvereniging Advendo het kerstverhaal uit in stukjes van 10 minuten. Kleine baby’s mochten zelf een acteerdebuut maken door even voor “kindje jezus” spelen in de met stro gevulde kribbe.

Na de kerststal vervolgde de route zich richting het podium waar de koren Popkoor Friends Lichtenvoorde en Fifteen uit Beltrum optredens verzorgden. Uiteraard mocht daar ook een herberg niet ontbreken. Bezoekers konden daar genieten van een glaasje glühwein, warme chocomelk of een biertje/fris. Maar ook een gezonde kop snert was verkrijgbaar.

De kinderen ontvingen van de organisatie gratis een sterretje om aan te steken bij één van de vele vuurkorven en er waren marshmallows voor hen verkrijgbaar. Ook konden de kids zelf ijssculpturen maken, kleuren of spelen met lichtjes.

Het marktkraampje van Bariet (school voor speciaal onderwijs) waar zij zelfgemaakte kerstspullen verkochten, werd goed bezocht. Bariet was niet alleen maar aanwezig bij het kerstevent, maar waren ook nauw betrokken bij de voorbereidingen en aankleding van het geheel. Een leuke manier om ook mensen met een beperking te betrekken bij dit evenement, aldus de organisatie.