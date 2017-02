Gezinscarnaval bij De Bron

X 221

GROENLO – Zondagmiddag 26 februari, na de grote carnavalsoptocht in de binnenstad van Grolle, wordt in De Bron weer het jaarlijkse gezinscarnaval gehouden. De deuren van De Bron zijn open vanaf 15:30 uur.

Op deze middag zijn natuurlijk de Jeugdprins en de Jeugdadjudant, gevolgd door hun raad van 11, aanwezig.

