Groenlo 16 sept – Taste Live met Tony Holiday and the Velvetones

X 141

GROENLO – Taste opende dit jaar met niemand minder dan Lachy Doley tijdens de Jazzfeesten in Groenlo. En die opening belooft veel goeds voor het aankomend muziekseizoen. 16 september de eerste Taste live weer en met niemand minder dan Tony Holiday and the Velvetones. (USA)

Tony Holiday loopt al heel wat jaartjes mee in de Amerikaanse blueswereld. In 2016 werd hij verkozen tot “Beste Blues Artiest van het jaar” in de staat Utah.

Lekkere blues met een vleugje southern rock is de beste omschrijving voor deze bluesknakker. De muziek is aanstekelijk en energievol, stilzitten is geen optie zodra Tony en z’n Velvetones los gaan. Ze weten precies wat de mensen willen en geven dat dan ook met 100% overtuiging. Scheurende harmonica’s, bloed, zweet en blues… Dat is een concert van Tony Holiday!

2017 is het jaar dat Tony de grote oversteek maakt naar Europa, Nederland en Duitsland zijn de eerste landen die kennis gaan maken met deze bluesman!

En dit gaat zekers niet de laatste keer worden!

16 septemberAanvang: 22:00 uur

Entree: vrij