Groenlo 6 okt. – Bokbierfeest in Groenlo

GROENLO – Op 6 oktober, tijdens de Bokbierfeesten in Groenlo, zullen de mannen van Ray Benz uit Lichtenvoorde een fantastische muzikale avond gaan verzorgen bij Taste. Speciaal voor deze avond nemen ze enkele van hun muzikale vrienden mee!

Ray Benz is een band bestaande uit gelouterde muzikanten, sinds de jaren ’80 actief in de muziek, die eigen werk spelen. In 2015 leverden ze een cd af getiteld ‘About Time.’ Dit najaar gaat de band een EP opnemen met nieuw repertoire. De band zal deze avond eigen nummers spelen aangevuld met samengesteld repertoire vertolkt door muzikale vrienden: Alan Gascoigne, Jan Kolkman en Marco van der Aar.

Alan Gascoigne: Bekend van Normaal, White Heat en Tim Disney Band. Veelzijdig gitaarspel met als specialiteit Lapsteel en Slide guitar. Dit zal op deze avond dan ook veelvuldig te bekijken en te beluisteren zijn. Met zijn nieuwe Gascoigne’s Quartet brengt hij deze avond een mooi repertoire dat als Blues/Rock gekenmerkt kan worden

Jan Kolkman: Eveneens bekend als gitarist van Normaal, verder van de Heinoos en tegenwoordig natuurlijk Old Ni-js. Muzikale duizendpoot en gitarendokter, rocker bij uitstek. Zal deze avond samen met de boyz van Ray Benz een mooie pot gitaarspel laten horen!

Marco van der Aar: De man met de gouden Rock-strot uit Varsseveld. Grote man achter het upcoming festival Hootchie Koe en bekend van bands als Soylent Green, Bull-It en Underplugged. Geen man kan rocknummers vertolken als Marco. Deze avond nummers van een oude Rocklegende.

Er doen maar liefst 8 kroegen mee met het festival: Bij Taste dus Ray Benz and Friends, in Brouwhuys de Lange Gang staat Kartoffelsalat, bij café Kras de formatie School’s Out, bij Restaurant Wissink meestergitarist Mart Hillen met zijn muzikale maatje Maurice Paul. Dan bij Café de Kroon Curls on Fire en bij bij Bar 700 Irevibes Reggaeparty, café de Boemel heeft ’12 Inch Version’ in huis en bij café de Bolle staat Joint Adventure.

Het Bokbierfestival begint 21.00 uur en de entree in alle kroegen is gratis!