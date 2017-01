Grolse hengelsportvereniging maakt plannen voor nieuwe visvijver

GROENLO – De Groenlose Hengelsport Vereniging (GHV) maakt plannen voor een nieuwe visvijver. Ze hebben daarvoor vijf locaties op het oog. In maart wordt daarover meer bekend.

Een nieuwe visvijver kwam onderling tussen de leden ter sprake tijdens de nieuwjaarsreceptie van GHV bij hengelsportzaak René Bomers. Daar was sportvisser en winnaar van de Fish’O’Mania in het Engelse Whitmore te gast. Spierings is lid van de nationale selectie. Bij het EK en WK werd dit team tweede. Fish’O’Mania is te vergelijken met deelname aan de Champions League. Het complex visvijvers Cudmore Fisheries in Witmore, het Wembley van de hengelsport. Geïnspireerd door de presentatie met beelden van de Fish’O’Mania-wedstrijd en het viswater van Jurgen Spierings werd de wens voor een nieuwe visvijver in Groenlo groter.

In Groenlo moet GHV het stellen met de gracht, die in de zomermaanden vol blauwalg zit. Wil je die verbannen dan kost dat heel veel geld. Het is afwachten of de gemeente dat ervoor over heeft. Gaat GHV de Grolse gracht als vaste visstek voor de wedstrijden verlaten? Nee, zegt Erik Mentink van GHV. “Er zit al veertig jaar blauwalg in het water. We hebben er voorschriften voor die we elk jaar via briefing aan de leden onder de aandacht brengen. De grote wens is dat we een mooie centraal gelegen jeugdvijver krijgen, waar op gezette tijden begeleiding aanwezig is. En als er dan nog ruimte over is om naast de jeugdvijver een gewone vijver aan te leggen moet je dat niet laten.”

Spierings ontving als dank voor zijn komst een paar vingerlose Grolse wanten, een boek over de stadsgracht en een GHV-verjaardagskalender.