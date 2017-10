“De Grolse Maestro” verkozen tijdens Muziek Marathon

X 136

GROENLO – Zondag 29 oktober werd de Muziek Marathon in De Mattelier gehouden. Onder het motto “Ieder talent een instrument” liet de muziekvereniging Groenlo zien wat zij in huis heeft. Burgemeester Annette Bronsvoort opende met een gastdirigentschap de marathon.

De dag werd gevuld door een non-stop muziekoptreden van Eigenwijs, de Muziekfabriek, Snuffle 2 & 3, de Knolle, Shuffle percussion group en het A-orkest. ’s Avonds gaf oud-Grollenaar en beroepstrompettist Erwin ter Bogt een gastoptreden.

Een ander hoogtepunt van de dag was de verkiezing van “De Grolse Maestro”. Vier bekende Grollenaren (Chiara van Bergen-Monasso, Peter Konings, Christof Elsinghorst en Theo Huijskes) namen de baton ter hand om uit te maken wie de beste dirigent was. De maten van The Pink Panther, The Final Countdown, One Moment in Time en een medley van Doe Maar vlogen het publiek om de oren. De ééndags-dirigenten voerden de stukken met zichtbaar plezier en soms tot grote hilariteit van zowel publiek, jury als orkest, uit. De vakjury, bestaande uit Bas Konings, Kim Stammers en Willem te Molder, riep Christof Elsinghorst uit tot winnaar.

[0] Tekst: Streekgids.nl

[1] Foto's: René van den Mosselaar