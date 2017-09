Grolse Wanten breien op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed

X 116

GROENLO – Zaterdag 23 september werd er in het stadhuis van Groenlo het Grolse wanten breien officieel opgenomen op lijst van de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. De handtekening op het certificaat werd gezet door voorzitter van de Sociëteit Grolse Wanten Johan Klein Gunnewiek, wethouder van de Gemeente Oost Gelre René Hoitink en eo Adriaanse, hoofd van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Dit gebeurde onder het toeziend oog van een tiental Grolse Wanten breisters en genodigden.

Het Grolse wanten breien is een lokale traditie die teruggaat tot de 17e eeuw maar nog altijd springlevend is. In plaats van herders, breien nu ruim 40 vrouwen in Groenlo de wanten, mutsen en sjaals met specifiek patroon.

“Na een periode van 2 jaar is het vandaag zo ver. Het is nu zaak dat de jeugd weer leert breien. Als ze dit breien onder de knie hebben dan ligt de weg open om Grolse wanten te gaan breien. Dit is een iets moeilijkere techniek”, vertelt Erik Mentink lid van de Sociëteit.

De Societeit Grolse Wanten laat weten dat er in de toekomst nog wel het nodige moet gebeuren, zoals: Er moet een permanente expositie in Groenlo komen over Grolse Wanten breien en de Grolse Wanten, er moet een film komen over Grolse Wanten breien, Workshops aanbieden, Bevorderen breien op scholen, meer promotie, Productinnovatie en meer merchandising.