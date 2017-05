‘Herinneren, herdenken en de bevrijding. Zo geven wij de vrijheid door’.

X 84

GROENLO – Niet alleen bij het monument in het park op de hoek Winterswijkseweg/Lichtenvoordseweg werden donderdag 4 mei bloemen gelegd, maar ook in de Wilhelminastraat lagen bloemen bij de Stolperstenen.

Ruim tweehonderd belangstellenden, waaronder ook kinderen, bezochten de dodenherdenking in Cultureel Centrum De Bron in Groenlo. Medewerking aan deze avond kwam onder andere van Muziekvereniging Groenlo die de avond opende met muziek uit ‘The Godfather’. Daarna zong ‘Vocales’, de Nederlandse versie van het lied ‘Imagine’, van Jon Lennon.

Het thema van de herdenking was ‘Geef vrijheid door’. Sylvia Wentink droeg deze avond de themavoordracht voor. Zij vertelde verhalen over Grollenaren die de oorlog niet hebben overleefd. “Wilhelmus Johannnes Severt uit Groenlo overleefde de gruwelijke slag op de Grebbeberg niet. Hij sneuvelde op 13 mei 1940. Zijn lichaam werd op 16 mei 1940 gevonden aan het bospad van een roggeakker. Toen wist men echter nog niet zijn identiteit. Tot 2 juni 1942 lag hij begraven als onbekende militair. De zusjes Miep en Elly Mogendorff uit Groenlo werden op 5 maart 1943 vermoord in Sobibor. Miep was 17 jaar, Elly 15 jaar. Ook hun ouders en oudere zus Netty en broer Hans werden op dezelfde dag vermoord. Het gezin woonde jarenlang in Groenlo, maar verhuisde in januari 1940 naar Rijswijk. Henk Borgijink uit Voor-Beltrum betaalde zijn rol als verzetsstrijder met de dood. Hij was actief bij de groep Blauwgeers. Een grote verzetsgroep die opereerde in Eibergen, Beltrum, Groenlo en Lichtenvoorde. Moedig en met gevaar voor eigen leven hielpen de verzetsstrijders bij het onderduiken van Joden en dwangarbeiders, zorgden zij voor bonkaarten en hielpen Engelse piloten verder op weg. Op 2 april 1945 werd Henk door de Duitsers doodgeschoten. Het wrange is dat Groenlo toen al was bevrijd:, vertelde Sylvia Wentink.

“Leven in vrijheid, natuurlijk. Vrijheid, jezelf kunnen zijn, kleur durven en mogen bekennen, veilig over straat kunnen, genieten van de zon, buiten spelende kinderen, je eigen mening durven hebben. Maar vrijheid betekent ook ruimte geven aan de ander, aan je medemens. Wij zijn één, maar niet hetzelfde. Om te voorkomen dat het opnieuw vreselijk mis gaat met onze vrijheid, moeten wij beseffen dat vrijheid alleen bestaat als je een ander die vrijheid ook gunt”, vervolgde Sylvia.

Leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool de Watermolen Droegen gedichten voor. Deze hadden als titel: ‘Opgesloten in de oorlog’ , ‘Waarom was het zo belangrijk wat de verzetshelden deden’, een gedicht van Remco Campert, ‘Verhalen over verzetsmensen’ en ‘Hoop’.

Na de twee minuten stilte volgde het Wilhelmus. Daarna liep de stoet naar het monument aan de Nieuwstad, waar bloemen werden gelegd en naar het monument aan de Winterswijkseweg/Lichtenvoordseweg waar ook bloemen werden gelegd door onder andere leden van Scouting Groenlo, en tevens enkele (vredes)duiven werden losgelaten.

Burgemeester Annette Bronsvoort bedankte iedereen voor zijn aanwezigheid maar deed dit ook speciaal naar de aanwezige kinderen. “Met de aanwezigheid van de kinderen nemen wij onze verantwoordelijkheid, zo sluiten wij de ogen niet voor het verleden. Herinneren, herdenken en de bevrijding. Zo geven wij de vrijheid door”, aldus de burgemeester.