LICHTENVOORDE – Wijkvereniging ’t Hooiland organiseert in de zomervakantie 2017 voor het tweede jaar ‘De Hooiland Avonturen Dagen’. Mede mogelijk gemaakt door uw gift aan de collecte van het Oranjefonds.

De activiteiten zijn bedoeld voor kinderen van 7 t/m 12 jaar. In de zomervakantie 4 keer op de donderdag een andere activiteit! Begin- en eindpunt is altijd wijkgebouw de Schoppe aan de Johannes Vermeer straat 50 in Lichtenvoorde. Meedoen kost € 3,- per activiteit.

Aan welke activiteiten kunnen kinderen meedoen?

Donderdag 13 juli: Creatief met “Kinderatteljee No-blabla” van Tanya Kraan

Donderdag 20 juli: Excursie kaasboerderij Weenink

Donderdag 10 augustus: Middagje uit naar “Hof van Eckberge”

Donderdag 17 augustus: Peer tof theater (Koken zonder diploma)

Van 31 juli tot 6 augustus is er de LICHTweek met kinderactiviteiten in- en om wijkgebouw de Schoppe. voor meer info kijk op www.lichtindeachterhoek.nl. In die week daarom geen activiteiten van de Hooiland Avonturen Dagen.

Ouders en anderen die hand- en span diensten willen verlenen zijn van harte welkom. Met name meerijden naar Hof van Eckberge is zeer gewenst. Waar nodig wordt het programma aangepast voor 7,8,9 jarigen en 10,11,12 jarigen.

Meedoen, vrijwilliger worden of meer weten? Mail naar avonturendagen@hethooiland.nl kijk ook eens op www.hethooiland.nl