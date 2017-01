LIEVELDE/OOST GELRE – Vanavond, tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oost Gelre, wordt Lynn Knippenborg uit Zieuwent gehuldigd. Lynn Knippenborg is op 18 december met het Nederlands dameshandbalteam 2e geworden op het EK-handbal in Zweden, een geweldige prestatie. Wethouder Jos Hoenderboom zal haar daarvoor in het zonnetje zetten.

De nieuwjaarsreceptie begint om 19.30 uur en wordt gehouden bij Loco Eten en Drinken, Lievelderweg 118 Lievelde.