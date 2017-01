Informatie bijeenkomsten Samen loop voor Hoop

GROENLO – Op maandag 6 februari a.s. om 20.00 uur en op zaterdag 11 februari a.s. om 16.00 uur wordt er een informatie avond/middag voor belangstellende teams gehouden, die mee willen doen met Samen loop voor Hoop. De locatie is BS22 in de Beltrumsestraat 22 in Groenlo.

In Lichtenvoorde wordt op donderdag 26 januari een informatiebijeenkomst gehouden in HCR ’t Zwaantje. Deze begint 20.00 uur.

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 juni 2017 wordt er een Samen loop voor Hoop georganiseerd en kunnende inwoners van de gemeente Oost Gelre meelopen en stilstaan bij kanker.

Het is een 24-uurs wandelestafette, waarbij teamleden uit een wandelteam (10-15 teamleden) elkaar afwisselen. Er loopt minstens één teamlid als symbool van de voortdurende strijd tegen kanker. Wandelteams zamelen vooraf en tijdens de Samenloop voor Hoop geld in. De totale opbrengst komt ten goede aan wetenschappelijk kankeronderzoek dat door KWF kankerbestrijding wordt gefinancierd.

Tijdens het evenement bruist het 24 uur van activiteiten voor deelnemers en bezoekers. Er staan kramen van de deelnemende teams en er zijn (muzikale) optredens. Eén van de hoogtepunten van de Samenloop voor Hoop is​ de openingsronde​, de inspirerende start van het evenement. (Ex) Kankerpatienten (survivors) lopen samen met hun dierbaren de eerste ronde van het parcours.