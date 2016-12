Vanavond inloopavond over plannen bierbrouwerij bij City Lido

GROENLO – De gemeente Oost Gelre houdt samen met de initiatiefnemers voor een ambachtelijke bierbrouwerij in Groenlo een inloopavond om dit initiatief toe te lichten. De bierbrouwerij is gepland op het terrein van Huize Adriana aan de Eibergseweg. De plannen zijn inmiddels zo concreet dat nu de eerste stappen worden gezet in de procedure van vergunningverlening. De inloopavond wordt gehouden op maandag 15 augustus van 19.00 tot 20.30 uur bij City Lido.

Eén van de stappen in deze procedure is de zogenaamde ‘Verklaring van geen bedenkingen’. Het college van B&W is voornemens aan de raad te vragen deze verklaring af te geven. Op basis daarvan kan het college de procedure voor de vergunningverlening starten. Wat dit precies inhoudt zullen ambtenaren van de gemeente deze avond uitleggen. Uiteraard kunnen belangstellenden dan ook vragen stellen over de volledige procedure van vergunningverlening.

Schets bierbrouwerij

Een andere stap is de aanscherping van de schetsen van de toekomstige bierbrouwerij. Op basis van een aantal varianten hebben de initiatiefnemers nu een meer concreet plaatje van hoe de brouwerij er uit kan gaan zien. De initiatiefnemers willen hun beelden graag met de belangstellenden delen en toelichten tijdens de open inloopavond.

Informatie

Belangstellenden zijn van harte welkom tijdens de inloopavond op maandag 15 augustus van 19.00 tot 20.30 uur in City Lido. Wie nu al vragen over de procedure heeft, kan contact opnemen met Henkjan Luesink van de gemeente Oost Gelre, via de mail naar h.luesink@oostgelre.nl of telefonisch via het algemene nummer (0544) 39 35 35.

Met vragen over de bierbrouwerij kunt belangstellenden bij de initiatiefnemers terecht via het mailadres brouwerijgroenlo@gmail.com.