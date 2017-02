Inloopbijeenkomsten ontmoetingstuin ’t Hooiland in Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – De wijkvereniging ’t Hooiland in Lichtenvoorde is druk bezig met de ontwikkeling van een zogenaamde ontmoetingstuin. Deze moet komen op het terrein rondom wijkgebouw De Schoppe aan de Johannes Vermeerstraat 50 in Lichtenvoorde. Op donderdag 16 en zondag 19 februari organiseert de wijkvereniging informatiemomenten over deze plannen.

De wijkvereniging heeft al veel stappen gezet. In november 2015 heeft ze een enquête verspreid onder bewoners van de wijk ‘t Hooiland. Belangrijke vragen uit het onderzoek waren: ‘Wat leeft in de wijk? Wat is er nodig? Waar loop je tegenaan? Wat mis je?’. Zo heeft de wijkvereniging een goed beeld gekregen van de verschillende wensen. Een grote wens van de wijkbewoners is dat het terrein rondom wijkgebouw De Schoppe toegankelijker moet worden, zodat er beter gebruik van kan worden gemaakt, en dat het terrein er aantrekkelijker uit moet komen te zien.

Draagvlak voor de plannen

Samen met een groep bewoners uit de wijk is de wijkvereniging vanaf december 2015 met de uitkomsten aan de slag gegaan. Daar zijn plannen voor de ontmoetingstuin uit voortgekomen: een plek waar elke bewoner van de wijk gebruik van kan maken. Er is een projectplan opgesteld waarin de herinrichting van het terrein beschreven staat. Maar er is ook veel aandacht voor het gebruik van de ontmoetingstuin. Hiervoor is draagvlak gezocht en gevonden bij onder andere de basisscholen en een zorgcentrum uit de buurt, de woningcorporatie en de gemeente.

Inloopmomenten op 16 en 19 februari

Het bestuur van de wijkvereniging wil graag de vorderingen laten zien. Onder andere door het presenteren van het ontwerp en een maquette die gemaakt zijn door bewoners uit ‘t Hooiland. Ook wil het bestuur graag met mensen uit de buurt en andere belangstellenden van gedachten wisselen over de genomen stappen en het resultaat daarvan. Daarvoor heeft het bestuur twee inloopmomenten gepland:

* Donderdag 16 februari, van 19.30 tot 22.00 uur

* Zondag 19 februari van 14.00 tot 17.30 uur

Beide inloopmomenten zijn in wijkgebouw De Schoppe (Johannes Vermeerstraat 50 in Lichtenvoorde). Iedereen is van harte welkom! Een kopje koffie of thee staat uiteraard klaar!

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de wijkvereniging via info@hethooiland.nl of neem een kijkje op de website van de wijkvereniging: www.hethooiland.nl.