Inwoners Aalten en Oost Gelre zorgen samen voor glasvezel op basisscholen

Saamhorigheid in Achterhoekse gemeente groot: 73% kiest voor snel internet

Maar liefste 73% van de inwoners en bedrijven in het buitengebied van de Achterhoekse gemeenten Aalten en Oost Gelre kiest voor glasvezel. Afgelopen vrijdag werd de ondergrens van 50% deelname al ruimschoots gehaald. Het behalen van 60% deelname betekent dat CIF niet alleen de inwoners en bedrijven in het buitengebied gaat aansluiten op het snelle netwerk, maar dat ook 10 basisscholen in de gemeente Aalten en Oost Gelre de beschikking krijgen over snel internet. De wethouders van de gemeenten Aalten en Oost Gelre, Gerard Nijland en Marieke Frank, waren heel blij dit te horen van Piet Grootenboer, directeur Glasvezel buitenaf.

Piet Grootenboer, directeur Glasvezel buitenaf: “Wij zijn verrast door het hoge aanmeldpercentage. We weten dat er behoefte is een goede breedbandverbinding en dat een ondergrens van 50% deelname haalbaar is. Maar hier speelt de betrokkenheid van de lokale bevolking bij maatschappelijke issues zoals goed onderwijs, een grote rol. Wij lossen dan ook met veel plezier onze belofte in om bij de basisscholen een glasvezelaansluiting te maken.”

Glasvezel van cruciaal belang

Wethouders Gerard Nijland en Marieke Frank zijn enthousiast en trots: “Een geweldig resultaat dat de vraag naar een goede breedbandverbinding benadrukt en de ambassadeurs, lokale verkopers en inwoners weergeeft. Wij danken langs deze weg iedereen die zich volop heeft ingezet. Door de inzet van vele vrijwilligers hebben we laten zien dat de saamhorigheid in onze gemeenten groot is. We hebben iets voor elkaar over. En daar zijn wij als wethouders het meeste trots op.”

Achterhoek

CIF wil verder met de aanleg van glasvezel in de Achterhoek. De wethouders van Aalten en Oost Gelre dragen het stokje dan ook over naar de collega’s van Achterhoek Midden. Dit gebied bestrijkt het buitengebied met 5.000 adressen van de gemeente Oude IJsselstreek, delen van Bronckhorst, Doetinchem en Montferland.

Start werkzaamheden

CIF start begin 2018 met de voorbereidingen voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Aalten en Oost Gelre. De verwachting is dat eind 2018 iedereen die een abonnement heeft afgesloten, dan ook een glasvezelaansluiting heeft.

Meer informatie

Meer informatie is beschikbaar op de website glasvezelbuitenaf.nl.