Inzamelen plastic doppen voor KNGF Geleidehonden

Iedereen heeft ze thuis: plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflessen of zuivelpakken. KNGF Geleidehonden roept mensen op deze niet weg te gooien, maar in te leveren! Door doppen te sparen, ontlast men het milieu én steunen zij KNGF Geleidehonden. De ingezamelde doppen leveren namelijk geld op bij recyclebedrijven. Deze opbrengst gaat geheel naar de opleiding van de geleidehonden. Onlangs is een inzamelpunt in deze regio geopend. Spaart u ook mee? Voor u een kleine moeite, maar een speciaal opgeleide hond betekent straks voor iemand met een handicap een groot verschil.

Schone doppen

“Meedoen aan de doppenactie is heel simpel”, vertelt Max van Steijn, die de actie vanuit KNGF Geleidehonden coördineert. “Gooi de plastic doppen niet weg, maar spoel ze even schoon, dan kunt u ze inleveren bij een inzamelpunt in uw buurt. Een gebaar waar wij heel blij mee zijn!”, aldus Van Steijn. Alle ronde plastic doppen en deksels zijn welkom, van mineraalwaterflessen, frisdrankflessen, melk- of yoghurtpakken, fruitsappakken en sportdrank (zonder het kleine doorzichtige dopje binnenin). Maar ook doppen van slagroombussen, doseerdopjes van wasmiddelflessen en deksels van pindakaas- en chocopastapotten worden graag in ontvangst genomen op de inzamelpunten.

Opbrengst voor geleidehonden

De gespaarde doppen kunnen afgeleverd worden bij het verzamelpunt in de regio. Het is niet mogelijk om de plastic doppen bij KNGF Geleidehonden zelf in te leveren. Het inzamelpunt zorgt ervoor dat de doppen naar een recyclebedrijf gaan dat een vergoeding toekent aan KNGF Geleidehonden. De opbrengst komt vervolgens ten goede aan de opleiding van de geleidehonden voor mensen met een handicap.

Doppen inleveren

In heel het land zijn inzamelpunten voor de plasticdoppenactie voor KNGF Geleidehonden. In Groenlo is een verzamelpunt en wel bij Francis Bonenkamp aan de Klompenmaker 10, 0544-463695 Kijk op www.geleidehond.nl/doppen voor meer informatie.

Namens de geleidehonden en de baasjes bedankt!

Alle plastic doppen en deksels mogen ingezameld worden.

Denk dan bijvoorbeeld aan de doppen van deze producten:

– Mineraal- of spuitwater

– Frisdrankflessen

– Melk- of yoghurtpakken

– Fruitsappakken

– Sportdrank

– Wasmiddelen (zowel de doppen van de flessen als het doseerdopje)

– Zepen en shampooflessen

– Deo-en spuitbussen

– Slagroombussen

– Pindakaas- en chocoladepastapotten

De doppen dienen schoon en droog ingeleverd te worden bij de inzamelpunten. Tevens wordt verzocht om de doppen in één zak aan te leveren en niet in kleine losse zakjes. Dit bespaart het inzamelpunt veel tijd. In sommige dopjes zitten kartonnen- of metalen lipjes, deze moeten ook verwijderd worden.

Meestgestelde vragen

• Hoeveel doppen zijn er nodig om een hond op te leiden?

De basisopleiding van onze honden kost 5.000 euro. Zo krijgt het hondje in zijn eerste levensjaar een goede basis die onmisbaar is om geleidehond te worden. Alle kosten zijn hierin inbegrepen; te denken aan voer, medische onkosten en professionele begeleiding van het pleeggezin en KNGF-instructeurs. Voor deze basisopvoeding zijn ongeveer 8 miljoen doppen nodig.

• Wat is de opbrengst tot nu toe? Inmiddels is er 17.580 kilo (25 juni 2015) aan doppen ingezameld. Dat zijn ruim 7 miljoen doppen!

• Is er een einddatum voor de actie? Wegens het grote landelijke succes zit er geen einddatum aan de actie en gaan wij graag, samen met u, gestaag verder!

• Waarom mogen er alleen plastic doppen worden gespaard? De reden hiervoor is dat doppen met 100% zekerheid bestaan uit bepaalde grondstoffen die het recyclebedrijf van ons aanneemt en waar KNGF Geleidehonden vergoeding voor krijgt. Andere plastic voorwerpen vervuilen de lading en brengen hierdoor extra kosten met zich mee.

• Wat wordt er na recycling van de doppen gemaakt? Van de doppen worden plastic pallets gemaakt. Niet alleen het plastic recyclen is dus milieubewust. Het spaart ook bomen die anders voor de pallets waren gebruikt.

• Wie kan doppen sparen? Iedereen kan doppen sparen. Elk huishouden heeft doppen die veel mensen vaak weggooien. Uiteraard kunnen ook scholen, verenigingen, bedrijven en buurthuizen in actie komen voor KNGF Geleidehonden

Voor wie

• Mensen met een visuele beperking

Bent u blind of zeer slechtziend en wilt u uw vrijheid en onafhankelijkheid vergroten? Met een blindengeleidehond kunt u gaan en staan waar u wilt. Hij leidt u vlot en veilig over straat.

• Mensen met een lichamelijke beperking

Zit u in een rolstoel? Zijn dagelijkse handelingen door uw handicap lastig of pijnlijk? Misschien is een assistentiehond iets voor u. Met een hond heeft u veel minder hulp nodig van anderen.

• Kinderen met autisme

Is naar buiten gaan een groot probleem voor uw kind en gezin? Een autismegeleidehond kan helpen. Of volg een PAWS-workshop en leer hoe uw eigen huishond uw kind kan helpen.

• (Oud-)geüniformeerden met PTSS

Kampt u als (oud-) geüniformeerde met ernstige psychische problemen door een ingrijpende ervaring tijdens uw werk? Onze speciale buddyhonden kunnen helpen.

• Kinderen die extra steun nodig hebben

Heeft uw kind een visuele of andere fysieke beperking? Een buddyhond kan net dat extra’s geven dat uw kind nodig heeft. Ook kan hij uw kind voorbereiden op een geleide- of assistentiehond later.