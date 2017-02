iPad-cursus voor senioren bij Careaz Antoniushove

X 152

LICHTENVOORDE – Mobieltjes en tablets zijn niet meer weg te denken. Bijna iedereen communiceert ermee. Speciaal voor senioren biedt Careaz Antoniushove iPad-cursussen om mee te gaan met de moderne tijd en de aansluiting met kinderen en kleinkinderen te houden. In vier middagen wordt in kleine groepjes alles rustig uitgelegd en geoefend. Er is een cursus voor beginners en een vervolgcursus

Sinds 2014 biedt Careaz de iPad-cursus voor senioren aan. Een succes, want al meer dan 160 senioren maakten er gebruik van. In kleine groepjes wordt spelenderwijs de basisbediening van de iPad uitgelegd. De beginners leren onder andere internet te gebruiken, bijvoorbeeld om dingen op te zoeken met Google, foto’s te maken en te verwijderen en te e-mailen. In de vervolgcursus komt onder meer boeken lezen, skypen, en afspraken maken in uw agenda aan bod.

Wat zeiden senioren die de cursus al gevolgd hebben?

• De cursus verliep goed, alle onderdelen zijn van toepassing.

• Er valt nog veel te leren over de iPad, maar de basis is gelegd en ik durf nu meer te doen.

• Alles is prima geregeld, fijne samenwerking.

In 2017 gaat de cursus na voldoende aanmeldingen weer van start in:

• Lichtenvoorde bij Careaz Antoniushove aan de Rapenburgsestraat 33, groep van maximaal vier personen

• Data cursus beginners: 6, 13, 20 en 27 maart en bij genoeg opgave start op 3, 10, 24 april en 1 mei een tweede cursus

• Data vervolgcursus: 8, 15, 22 en 29 mei

• Tijd van beide cursussen: van 14.00 tot 16.00 uur

• Kosten per cursus: € 50,50

• Deelnemers nemen zelf hun tablet mee of krijgen er tijdens de lessen één in bruikleen (het apparaat kan niet mee naar huis worden genomen)

Aanmelden of meer informatie U kunt voor aanmelding of meer informatie terecht bij de welzijnscoaches Careaz Oost Gelre. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0544 – 372064 of per email welzijnscoaches.oostgelre@careaz.nl

