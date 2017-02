IVN wandeling: Groen Groenlo

GROENLO – Zondag 19 februari organiseert het IVN Oost Achterhoek een wandeling in, door en rond Groenlo, met als thema Groen Groenlo. De aanvang is om 14.00 uur en start bij het stadhuis, hoek Mattelierstraat/Kevelderstraat.

Er wordt gewandeld door de stad, op zoek naar gevelbeplanting en bijzondere bomen die zijn aangeplant langs de stadswallen en in de pluktuin. Verder laten we ons verrassen door wat we aan groen en natuurleven tegenkomen.

Dan voert de tocht rond de stad Groenlo, langs de stadsgracht en de Slinge. Ook daar is veel te zien: watervogels, oeverbeplanting en andere flora en fauna.

Meewandelen is gratis, voor koffie of thee halverwege wordt een kleine bijdrage gevraagd.

Informatie over deze wandeling bij: Andre Hendriks, tel. 0544-352043.

