Jaarconcert MZV “Inter Nos”

Jaarconcert mannenzangvereniging “Inter Nos” op zondag 7 mei 2017 m.m.v. Simone Ewouds en Mart Hillen.

GROENLO – Mannenzangvereniging “Inter Nos” houdt zijn jaarconcert op zondag 7 mei 2017 van 14.30 uur tot 17.00 uur bij City Lido aan de Kerkstraat in Groenlo. Zaal open: 14.00 uur

Als gasten zullen dit keer optreden: gitarist Mart Hillen uit Lichtenvoorde, een aanstormend talent die popmuziek studeert aan het conservatorium in Enschede, en Simone Ewouds, een fantastisch zingende zangdocent uit Enschede.

Mart en Simone zullen zowel solo als samen een aantal stukken uitvoeren.

“Inter Nos” heeft het afgelopen jaar zijn repertoire weer uitgebreid, vernieuwd en verfrist. We zullen naast een aantal voor u bekende nummers ook een aantal geheel nieuwe stukken laten horen.Het koor staat onder de bezielende leiding van dirigent Esther van der Heijden en pianist Joop Abbink.

Ook zullen er deze keer weer een aantal koorleden gehuldigd worden in verband met hun jarenlange lidmaatschap.

In de pauze zal er een verloting worden gehouden met op ieder lot een prijs. Na afloop is er gelegenheid om tijdens een gezellig samenzijn nog een drankje te gebruiken.

U wordt voor dit concert van harte uitgenodigd. De toegang is gratis.

Voor meer info: www.internosgroenlo.nl

