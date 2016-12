Kanon schieten traditioneel eerste evenement in het nieuwe jaar

GROENLO – Op Nieuwjaarsdag wordt er in Groenlo traditioneel weer geschoten met het beroemde Grolse kanon. Op deze manier verwelkomt Groenlo het nieuwe jaar. Ook op 1-1-2017 zal dit zo zijn. Het kanongebulder dat over de oude vestingstad klinkt is dan ook in de verre omgeving te horen. Dit kanon schieten op Nieuwjaarsdag trekt elk jaar ontzettend veel publiek. Met name de toeristen die op Marveld Recreatie zitten zullen dan weer massaal aanwezig zijn.

Toeristen

Maar ook de vele andere toeristen die in de nabije omgeving verblijven weten de weg naar Groenlo te vinden op Nieuwjaarsdag. Ook dit maal staat het kanon schieten op Nieuwjaarsdag weer onder leiding van de Compagnie Grolle. Tijdens het kanonschieten wordt er deskundige uitleg gegeven.

Het bezoek aan het kanon schieten in Groenlo is voor velen tevens een mooie gelegenheid om elkaar veel geluk te wensen voor het nieuwe jaar. Het begint allemaal om 14.30 uur op de Kanonswal. We hopen u te kunnen begroeten.

