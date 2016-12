GROENLO – Zaterdag 24 december 2016 start het thema ‘kerst’ bij Leemland aan de Koerboom 7a in Groenlo. Het recreatieverblijf is ingericht in kerstsfeer en er worden winterse activiteiten aangeboden.

Er kunnen diverse creaties gemaakt worden. Bijvoorbeeld een kerstboomhanger, een versierd windlichtje, een schilderijtje of een vogelvoedercreatie.

De recreatieruimte biedt ook airhockey, sjoelen en tafelvoetbal. Daarnaast zijn er oud-Hollandse spellen in boerderijsfeer. Er zijn ook enkele buitenactiviteiten en boerderijdieren.

Wandelliefhebbers kunnen de omgeving verkennen. Hiervoor is gratis een routekaart te downloaden vanaf www.leemland.nl Via het wandelkeuzenetwerk zijn er ook diverse mogelijkheden om te genieten van de regio. Desgewenst is het mogelijk om bij Leemland een bolderkar te reserveren.

Op het terrein van Leemland zijn informatieve winterweetjes te vinden. Een winter-speurboekje biedt woordpuzzels, rebussen en andere vraagstukken. Daarmee kunnen letters verzameld worden, die leiden naar het goede antwoord en een beloning.

Bezoekers zijn tussen 10.30u en 17.30u welkom. Nieuwjaarsdag is Leemland gesloten. De toegang is gratis. Voor deelname aan het speuren en de creatieve activiteiten wordt een kleine vergoeding gevraagd.

