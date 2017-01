Een klinkende start van de Actie Kerkbalans!

GROENLO – De klokken luiden we niet zelf… Een plaatselijk bekende persoon luidt op zaterdag 21 januari om 13.00 uur de klokken van de H. Calixtusbasiliek. Hiermee luidt hij/zij letterlijk de Actie Kerkbalans in, een actie om voor de kerk een financiële bijdrage op te halen.

Dankzij de Actie Kerkbalans kan de geloofsgemeenschap H. Calixtus en H. Maria Moeder Gods functioneren en kan zij haar maatschappelijke functie blijven vervullen. De actie loopt van 21 januari tot 5 februari 2017.

Kerkbalans Actie Kerkbalans is een landelijke campagne en initiatief van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oudkatholieke Kerk om de onmisbare plek in de samenleving te kunnen behouden. In ruim honderd plaatsen door heel Nederland klinken tegelijk de kerkklokken om samen de Actie Kerkbalans in te luiden!

Klokken luiden

Door de klokken te luiden, vragen we aandacht voor de noodzaak van de Actie Kerkbalans. Door het teruglopend aantal bezoekers van de vieringen zijn de inkomsten via de collectes gering.

Door uw gift en de inzet van vrijwilligers kan de basiliek en onze geloofsgemeenschap behouden blijven voor de toekomst.

Voor meer informatie www.kerkbalans.nl/inluiden, www.facebook.com/calixtusbasiliek of www.stpaulusparochie.nl